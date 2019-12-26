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Собянин объявил о завершении подготовки к запуску 2-го участка Некрасовской линии

19:42
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Движение по улицам Окская и Ферганская, частично перекрытым на время строительства метро, открыто

В Москве завершается подготовка к запуску второго участка Некрасовской линии метро между станциями "Косино" и "Нижегородская". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Вторую очередь Некрасовской линии метро запустят через 2 месяца
Второй участок Некрасовской линии метро достроят в декабре

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" градоначальник написал, что в четверг было открыто движение по улицам Окская и Ферганская, частично перекрытым на время строительства метро. Кроме этого, в рамках благоустройства высадили деревья, установили скамейки и освещение.

Ранее Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" объявил, что второй участок Некрасовской линии может быть запущен через два месяца. По его словам, после технического пуска потребуется еще 2-2,5 месяца для обкатки. После этого по ветке должны "поехать пассажиры".

Первый участок Некрасовской ветки метро между станциями "Косино" и "Некрасовка" был открыт 3 июня 2019 года.

Видео: Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей - полная версия

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