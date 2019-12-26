Есть погибшие: в Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

Он ехал из Москвы в Тбилиси
По меньшей мере два человека погибли, 15 пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Липецкой области.
ДТП произошло на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района. Автобус ехал из Москвы в Тбилиси, пишет ТАСС.
На месте аварии работают сотрудники МЧС, медики и полиция.
Причины ДТП пока не сообщаются, однако известно, что сегодня в Липецкой области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с туманом и гололедом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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