Есть погибшие: в Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

Он ехал из Москвы в Тбилиси

По меньшей мере два человека погибли, 15 пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Липецкой области.

ДТП произошло на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района. Автобус ехал из Москвы в Тбилиси, пишет ТАСС.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, медики и полиция.

Причины ДТП пока не сообщаются, однако известно, что сегодня в Липецкой области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с туманом и гололедом.

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