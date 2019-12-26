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Беременная жена Тарасова получила серьезную травму

20:43
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Второй месяц подряд Костенко преследуют неприятности

Находящаяся на восьмом месяце беременности модель Анастасия Костенко сломала руку  

О досадном инциденте она рассказала подписчикам в Instagram, но как именно она умудрилась себя травмировать, не уточнила.

"Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь", - написала будущая мамочка.

Тарасова рассказала, что ее дочь Милана сильно переживала за маму. Пока та плакала от боли, она подходила и целовала ее.

Можно заметить, что вторая беременность Костенко проходит не совсем гладко. Буквально месяц назад девушку госпитализировали после отпуска после отдыха в Турции.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились зимой 2018 года. 10 июля 2018 у них родилась доска Милана. У футболиста есть еще девятилетняя дочка Ангелина от отношений с Оксаной Пономаренко.

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