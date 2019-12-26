Кадры жуткого ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области

Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся

В Сети появились первые кадры с места ДТП, в котором пострадал рейсовый автобус Москва-Тбилиси.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 19 человек, в том числе граждане Грузии. Двое скончались. Восьмерых отправили в больницу Ельца. Среди пострадавших есть ребенок, у него рассечен подбородок, пишет ТАСС. Всех остальных пассажиров заберет дополнительный автобус и отвезет их в село Становое для обогрева.

Авария с рейсовым автобусом произошла вечером 26 декабря на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС, медики и полиция.

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