ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кадры жуткого ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области

20:25
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся

В Сети появились первые кадры с места ДТП, в котором пострадал рейсовый автобус Москва-Тбилиси.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

 

В автобусе находились 19 человек, в том числе граждане Грузии. Двое скончались. Восьмерых отправили в больницу Ельца. Среди пострадавших есть ребенок, у него рассечен подбородок, пишет ТАСС. Всех остальных пассажиров заберет дополнительный автобус и отвезет их в село Становое для обогрева.

Авария с рейсовым автобусом произошла вечером 26 декабря на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС, медики и полиция.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.