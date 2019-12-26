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Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

20:13
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Ей было 86 лет

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости.

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23 декабря Волчек была госпитализирована в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требовало лечения в стационаре. Представители театра со ссылкой на врачей называли ситуацию стабильной.

Заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова ранее сообщила, что Волчек доставили в Боткинскую больницу "из-за проблем с легкими". В свою очередь, СМИ писали, что режиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

19 декабря Волчек отметила свой 86-й день рождения.

Видео: Галина Волчек. Любовь и заблуждения

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