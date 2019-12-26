"Всю жизнь боролась с бездуховностью": какое наследие оставила Галина Волчек

На протяжении десятилетий именно она делала "Современник" по-настоящему современным

Не стало Галины Волчек. Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" скончалась в Москве после непродолжительной болезни. Буквально неделю назад Галина Борисовна отметила свой 86-й день рождения. Почти полвека она отдала родному театру, поставив десятки спектаклей. Волчек первой из советских постановщиков пригласили работать за границей. Помимо режиссерской работы, известны ее роли на сцене и в кино.

За новостями о состоянии здоровья Галины Волчек в последние дни следила вся страна. В воскресенье она еще принимала гостей в театре, а в понедельник ее госпитализировали из загородного дома в состоянии комы, из которого она так и не смогла выйти. В "Современник" несут цветы и свечи.

Галина Волчек говорила, что в ее жизни было три большие любви – известный актер, выдающийся профессор и театр. А ведь поначалу он был для нее совершенной тайной, в отличие от кинематографа. Дочь известного режиссера - Бориса Волчека - она выросла на съемочной площадке. И с трех лет точно знала - станет актрисой.

Сцену "Современника" на Чистых прудах она называла домом. Труппа вернулась туда в прошлом году после капитального ремонта. Но даже когда постановки шли на временной площадке - во дворце на Яузе - в зале всегда был аншлаг.

"Мы не играли в пустых залах ни разу, слава Богу. Так что большое спасибо и Москве, и лично Сергею Семеновичу, и всем, кто помогал", - благодарила Волчек.

Рядом с ней всегда было спокойно, признаются актеры, ее друзья и родные - есть у нее какая-то невероятная сила.

"Бывают жизни, которые освещают все вокруг каким-то странным животворящим светом. Вот у меня ощущение, что жизнь Галины была именно такой. Самые главные мои воспоминания связаны со студией МХТ, который она окончила годом раньше, чем наш курс. Она играла там роль хлеборезки Нюры. Она играла роль базарной торговки, для которой деньги и алчность - самое главное. Вся ее жизнь, на мой взгляд, была связана с борьбой против этой бездуховности, которую несла в себе эта хлеборезка. В любой ее роли, проявлении как актрисы и как режиссера, руководителя театра "Современник" эта черта ее проявлялась очень ярко", - сказал актер, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Яркие роли в театре и кино она оставила в прошлом, чтобы стать режиссером. Но даже не выходя на сцену, Волчек каждый спектакль все равно буквально проживала вместе со своей труппой. За что бы не бралась – будь то Чехов, Ремарк или Вампилов - ее спектакли производили фурор.

"Волчёк" - так обращались к ней свои. Но чаще актеры называли ее мамой. И не потому, что главная. Скорее, заботливая и любимая. Знала и старалась решить проблемы всех, от актеров, до монтировщика сцены. В тяжелые дни для "Современника" Волчек всегда боролась за право театра оставаться театром, а не модным местом для светских раутов. Новаторство видела в новых лицах и именах. Приглашала молодых режиссеров. И ей удалось задуманное - собрать такую труппу, которая на протяжении десятилетий делала "Современник" по-настоящему современным.

"Молодые дают мне веру и надежду на то, что я сказала - что они не продадут "Современник". Не предадут и не продадут", - говорила Волчек.

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