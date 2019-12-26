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Какие поручения раздал Путин по итогам Госсовета

22:23
  • четверг
  • 26 декабря 2019

На встрече обсудили достижения агропромышленного комплекса России и проблемы жизни на селе

Повышение эффективности сельхозпроизводства и развитие сельских территорий обсуждали в четверг в Кремле. Заседание Государственного совета, посвященное аграрной политике, провел  Владимир Путин. Президент отметил, что страна сегодня практически на 100% обеспечивает себя основными продуктами питания. Но отрасль не сможет и дальше успешно развиваться без повышения качества жизни селян.

На входе в Георгиевский зал Кремля участники Госсовета делают остановку. Акция "Елка желаний" становится все масштабнее. Участники Госсовета могли в Кремле подойти к этим деревьям и узнать, чего же желают юные жители разных регионов. Курская область, Изотов Максим желает увидеть настоящего Деда мороза. Открытки с елок снимают буквально пачками.

"Вот надо самый дальний брать. Станислав мечтает о фотоаппарате. Фотоаппарат будет у него под елкой к Новому году", - пообещал первый вице-премьер Антон Силуанов.

"Мечтаю побывать в Москве на елке". Котов Максим, 14 лет. Все, считаем, что решили", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

А уже в зале разговоры, что называется, по теме. Отечественное сельское хозяйство. Всего несколько лет назад, на рубеже веков, его называли чёрной дырой - сколько не вкладывай, эффекта не получишь. Про импорт окорочков из Америки и зерна из Канады складывали анекдоты. Сегодня продовольственная безопасность России обеспечена вне сомнений, подчеркнул на заседании Госсовета Владимир Путин. Страна практически на 100% обеспечивает себя основными продуктами. За 11 месяцев этого года сельхозпроизводство выросло почти на 5%.

"Достигаются результаты, которыми мы все гордимся. В последнее время темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом в экономике. Даже когда ВВП снижался, село выходило в плюс. В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну снова выходим на высокий результат - 121 миллион тонн. Ежегодный урожай за сто миллионов становится тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма", - заявил Путин.

Аграрный экспорт по итогам года превысит 24 миллиарда долларов. Россия уже сама по некоторым видам продукции - лидер сельхозрынка. Однако успехи отрасли - это не только цифры. Важно объективно оценивать состояние деревни. И здесь есть проблемы. Между городом и селом - дистанция слишком большая. Инфраструктура, качество жизни, низкие доходы населения.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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Заседание Госсоветае
Заседание Госсовета
Заседание Госсовета
Владимир Путин
Владимир Путин
Заседание Госсовета
Заседание Госсовета
Заседание Госсовета
Заседание Госсовета
Заседание Госсовета
Заседание Госсовета
Владимир Путин
Владимир Путин
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