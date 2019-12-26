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Путин посетил новогодний прием в Большом театре

22:39
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Президент поблагодарил присутствующих за работу в 2019 году

Владимир Путин принял участие в торжественном вечере по случаю приближающегося Нового года. Праздничное мероприятие прошло в Большом театре, передает "ТВ Центр".

На его сцене были представлены одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты". В зале собрались члены правительства, парламентарии, руководители политических партий, главы регионов, ученые, военные, спортсмены, деятели культуры, главы традиционных конфессий. Президент отметил, что торжество, как и в прошлом году, проходит в Большом театре, а прекрасная музыка и хореография вместе с неформальным общением создают праздничное настроение.

"В предновогодние дни нас всегда объединяет надежда. Надежда на то, что новый год будет лучше уходящего. Мы знаем, что каждый год приносит новые свершения, новые имена, новые открытия. Но неизменным остаётся наше стремление работать ради общего блага, Отечества, для процветания нашей страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах. И конечно, в преддверии Нового года мы подводим итоги: как страна прошла 2019 год, с чем она вступает в год 2020. В значительной степени это всё, эти результаты  - результаты тех людей, которые находятся сейчас в этом зале. Хочу вас за это поблагодарить. Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Пусть он будет успешным. Желаю вам крепкого здоровья. С Новым годом!" – сказал Путин.

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