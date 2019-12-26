Названа причина смерти Галины Волчек

Создатель современного российского театра умерла в больнице

Причиной смерти художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек могли стать отек головного мозга и отек легких.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на врачей. Волчек доставили в Боткинскую больницу 24 декабря с воспалением легких, в тот же день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А утром в четверг у артистки начали отказывать органы.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в столичной больнице. Ей было 86 лет. Дата прощания и место похорон будут определены позднее.

Видео: "Галина Волчек. Любовь и заблуждения"

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