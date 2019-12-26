Собянин назвал смерть Волчек невосполнимой утратой

Мэр выразил соболезнования родным и близким
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра "Современник" Галины Волчек.
Глава столицы назвал уход народной артистки СССР невосполнимой утратой для всего театрального мира.
"Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль <…> Соболезную родным, близким", - написал градоначальник в Twitter.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в столичной больнице от отека головного мозга и легких. Ей было 86 лет. Дата прощания и место похорон будут определены позднее.
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