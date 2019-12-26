"Человек-легенда": коллеги и друзья скорбят о Волчек

Уход худрука "Современника" называют огромной потерей для культуры

Невосполнимая утрата. Не стало Галины Волчек. Художественный руководитель "Современника" скончалась в Москве на 87-м году жизни. Почти полвека она отдала родному театру, сохранив его в полной мере соответствующим своему названию. В четверг коллеги и друзья выражают соболезнования и вспоминают талант Волчек.

Одним из первых на печальную новость отреагировал директор "Ленкома" Марк Варшавер. Он назвал трагедией уход из жизни народной артистки СССР. Она была блестящей актрисой и выдающимся режиссером, сказал он.

"Произошла трагедия, и буквально это произошло через три месяца после ухода лидера нашего театра Марка Анатольевича Захарова, который был близким другом Галины Борисовны. Ушла великая личность, замечательный организатор театрального дела, один из создателей знаменитого "Современника", который она держала в своих руках столько лет. Трудно найти какие-то слова - слова прощания и поклонения Галине Борисовне Волчек", - прокомментировал Варшавер (цитата по РИА Новости).

Огромной потерей для культуры смерть Волчек назвал гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях: как человек, как художник, как актриса, как руководитель театра. Великое поколение уходит. Надо сказать, что всё, что она сделала в искусстве, роли, театр, это бесценно", - заключил он.

Шокирован известием также и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Он сообщил ТАСС, что видел Галину Борисовну в воскресенье, и она была "бодра и весела". По мнению Крока, Волчек была одной из тех, кто до последнего нес знамя русского театра. "Она была последней из могикан", - сказал он.

Человеком-легендой, символом эпохи назвал Волчек председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Он отметил, что худрук "Современника" воспитала плеяду замечательных артистов.

- Галина Борисовна Волчек - представитель блистательной эпохи русского театра. Она поставила большое количество талантливых спектаклей, воспитала плеяду замечательных актеров. Безусловно, она человек-легенда, человек-эпоха.

Волчек обладала "невероятной человеческой высотой" и профессионализмом, сказала актриса, режиссер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

- Галина Волчек - уникальный человек, уникальная женщина самого высокого порядка, невероятной человеческой высоты и профессионализма. Я думаю, сейчас весь "Современник" плачет".

Актер, народный артист СССР Олег Басилашвили отметил, что всю свою жизнь Волчек боролась с бездуховностью.

- Бывают жизни, которые освещают все вокруг каким-то странным животворящим светом. Вот у меня ощущение, что жизнь Галины была именно такой. Самые главные мои воспоминания связаны со студией МХТ, который она окончила годом раньше, чем наш курс. Она играла там роль хлеборезки Нюры. Она играла роль базарной торговки, для которой деньги и алчность - самое главное. Вся ее жизнь, на мой взгляд, была связана с борьбой против этой бездуховности, которую несла в себе эта хлеборезка. В любой ее роли, проявлении как актрисы и как режиссера, руководителя театра "Современник" - эта черта ее проявлялась очень ярко.

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