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Стали известны дата и место похорон Галины Волчек

23:00
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Прощание пройдет в театре "Современник"

Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в театре "Современник". Гражданская панихида начнется в 11:00 часов. Похороны театрального режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище в тот же день.

Коллектив "Современника" назвал смерть Волчек "страшным, невыносимым горем". В сообщении на сайте театра указывается, что Галина Борисовна отдала себя "Современнику" целиком.

- Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели.

Галина Волчек умерла в четверг в возрасте 86 лет. 23 декабря она ее госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими. Коллеги и друзья скорбят о Волчек. Они назвали ее уход серьезной потерей для российского театра и культуры.

"Всю жизнь боролась с бездуховностью": какое наследие оставила Галина Волчек

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