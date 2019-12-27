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Появилось видео с обломками потерпевшего крушение самолета в Казахстане

07:58
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Лайнер от удара разлетелся на фрагменты

В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет. Авиакатастрофа произошла рано утром в районе аэропорта Алма-Аты, передает "ТВ Центр".

Лайнер местной авиакомпании при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. По предварительным данным российского генконсульства, россиян на борту не было.

Как сообщает МВД Казахстана, жертвами крушения стали 14 человек, 35 пострадали, среди них шестеро детей. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Лайнер, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, упал в районе жилого сектора, идет эвакуация людей. На месте катастрофы работают все экстренные службы.

Кадры с места трагедии появились в Сети. На видео можно рассмотреть обломки самолета. Лайнер полностью разрушен. 

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Крушение самолета в Казахстане
Крушение самолета в Казахстане
Крушение самолета в Казахстане
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