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С Плесецка на орбиту вывели 4 российских спутника (видео)

09:42
  • пятница
  • 27 декабря 2019

"Рокот" вывел на орбиту три "Гонца-М" и военный спутник

Три спутника связи "Гонец-М" и военный спутник успешно выведены на расчетную орбиту. Ракета-носитель легкого класса "Рокот" стартовала этой ночью с космодрома Плесецк, передает "Газета.Ru".

Это второй пуск за год. Как отметили в Минобороны, всё прошло в штатном режиме. Аппараты "Гонец" предназначены для глобального обмена различной информацией с подвижными и стационарными объектами. Это единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи.

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