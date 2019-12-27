Снег из Швейцарии и "влияние" России на Brexit: как нас обманывали в 2019-м

Главные фейки уходящего года

В потоке новостей в этом году отличить то, что было на самом деле, от того, что выдумали, не сразу получалось. Самая грандиозная сенсация, растянувшаяся во времени и дожившая до 2019 – это, конечно, вмешательство России во всевозможные выборы по всему миру. Мы и Трампа к власти привели и "Брекзит" организовали, передает "ТВ Центр".

Кажется, к этим бездоказательным обвинениям уже давно пора относиться как дурной шутке. Но нет. Совершенно серьезно Владимира Путина спрашивает американский журналист про следующие выборы президента США: что, вмешиваться будете?

И совершенно серьезно Министерство внутренней безопасности США предупреждает – противостоять будем. Да что там выборы президента! В Новой Зеландии русских хакеров заподозрили в том, что они пытались повлиять на голосование в ходе конкурса "Птица года" - более трети голосов из России не засчитали.

Первое место досталось желтоглазому пингвину, а русские пытались протолкнуть малого веретенника, который гнездится у нас на Чукотке, а зимует в Новой Зеландии. Что за люди!

Человеком 2019 года журнал Time назвал Грету Тунберг. Несгибаемая девочка, переболевшая за экологию, для одних стала символом борьбы за все хорошее, для других – типичным объектом манипуляции. Половина мира рукоплещет, половина помалкивает, в ожидании, когда же о ней можно будет сказать все.

И вот Грету поймали на вранье. С конференции ООН по климату Грета решила отправиться домой на поезде. Весь мир должен об этом знать. Как так. Сама Грета Тунберг, готовая отдать свое детство и растратить нервную систему в борьбе за экологию, вынуждена сидеть на полу. Но тут экоактивистка откровенно перегнула палку. В Германии тут же объявили, что Грета начала терять доверие, а сеть наполнилась едкими комментариями. Но она еще поборется.

Новогоднее настроение в столице – это ожидание снега и настоящего мороза. Термометры стабильно показывают выше ноля. В соцсетях горячие дискуссии вокруг прогнозов метеорологов и, конечно, фейки. Москва планирует закупить снег в Швейцарии для зимних сугробов! Даже цифру назвали - 15 миллионов тонн. Метеосайты сообщали то про дефицит кислорода в столичном воздухе. То про лютые морозы – за минус 30 - в новогоднюю ночь.

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