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Названы политические итоги года

09:16
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Итоги 2019-го подвели в программе "События. 25-й час"

Какие мероприятия стали самыми значимыми для России в уходящем году? Как за прошедшие 12 месяцев изменилась обстановка на мировой политической арене? И чего ожидать от наступающего 2020-го?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Вообще демократия дискредитируется. Как это выглядит на Украине, мы сейчас видели. 72% проголосовали "за" и их мнение означает ноль. И мы это видим в политике Зеленского", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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