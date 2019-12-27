Выжившие при крушении самолета в Казахстане: "Было много крови"

Погибли, по разным данным, от 9 до 14 человек

Данные о числе погибших в крушении самолета возле аэропорта Алма-Аты разнятся. Предварительно сообщается о девяти или о четырнадцати жертвах аварии.

Тем временем выжившие пассажиры рассказывают о страшных событиях на борту лайнера. "Начали взлетать, трясло сильно — кочки были… Начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было", — приводит слова пассажирки рейса Алма-Ата - Нур-Султан Гульнары Кошеновой телеграмм-канал Mash.

Как рассказала Гульнара, она нагнулась и прикрыла голову руками, потом увидела дым и "что-то белое все заслонило". "В тряске начало все падать — багаж не багаж. Крики. Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", — вспоминает Кошенова.

Выжившие рассказывают, что после падения люди начали в шоке разбегаться от обломков самолета. По словам Гульнары, вокруг было много крови.

Рядом с упавшим лайнером дежурят машины скорой помощи, пострадавшим оказывают помощь. А в аэропорту ожидают информации о погибших и пострадавших родственники пассажиров.

"Вон там взлетно-посадочная полоса. Он взлетел, получается, круг сделал и упал на окраину, сразу за забором. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа", — цитируют "Известия" одного из очевидцев падения самолета.

Авария произошла с лайнером казахстанской авиакомпании Bek Air. На боту находились 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер, вылетевший из Алма-Аты утром 27 декабря, потерял при взлете высоту, протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. Пока сообщается о 14 погибших и 9 пострадавших. Большинство раненых в тяжелом состоянии.

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