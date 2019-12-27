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"Сердце этого дома": Гармаш едва не заплакал, объявляя со сцены "Современника" о смерти Волчек

08:53
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Зрители слушали его стоя

Актер Сергей Гармаш произнес проникновенную речь, объявляя зрителям "Современника" о смерти Галины Волчек, которой не стало 26 декабря. 
Стали известны дата и место похорон Галины Волчек

Новость о кончине народной артистки СССР поступила в тот момент, когда в ее театре шел спектакль "Анархия". На сцену вышел Сергей Гармаш. Зрители, которые не подозревали о случившемся, встретили его аплодисментами, но вскоре в зале воцарилось молчание. 

"Я сейчас скажу вам слова, в которые я не верил, - срывающимся голосом сказал Гармаш, едва не плача. - Артисты очень извиняются перед вами - они просто не могут в эту минуту выйти на поклон во время спектакля сегодня. Умерла Галина Борисовна Волчек. Художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце, сердце этого дома, сердце этого коллектива". 

На этих словах зрители встали со своих мест, а затем почтили память Волчек минутой молчания. Сергей Гармаш поблагодарил зрителей "Современника" за понимание и поддержку. 

23 декабря народную артистку СССР, художественного руководителя "Современника" доставили в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими. По данным СМИ, Волчек несколько дней находилась в коме, будучи подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. 

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