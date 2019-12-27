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Черногорию охватили беспорядки из-за закона о вероисповедании

09:54
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Парламент Черногории утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин"

Беспорядки охватили Черногорию. На улицы городов вышли тысячи граждан, недовольных новым законом о вероисповедании.

Накануне спорный документ был принят парламентом, пишут "Известия". Во время слушаний между депутатами правящей партии и оппозиционерами то и дело происходили стычки. 22 из них задержаны. В столице манифестанты блокировали дороги и здание парламента. Столкновения со стражами порядка отмечены и в других городах Черногории.

Принятый документ позволяет отказаться от религиозной монополии Сербской православной церкви в стране и добиться автокефалии по примеру Украины. Черногорский епископ Иоаникий заявил о создании комитетов по защите святынь при каждом храме СПЦ.

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