Корнева об уходе Михалковой из "Уральских пельменей": Не было такого, что мы страдали

В коллективе нашли ей замену

Актриса Ксения Корнева, которая с 2015 года стала участницей шоу "Уральские пельмени", рассказала об уходе Юлии Михалковой из коллектива.

"Честно скажу, с Юлей мы общались только в рамках шоу. Не сказать, что мы были закадычными подругами. На работе пересекались, играли вместе некоторые сценки. Когда она решила оставить "Пельменей", мы согласились с ее выбором. Не было такого, что мы звонили ей и страдали: "Как же без тебя плохо будет, Юлечка!" Ведь она сама не грустит по этому поводу, так чего ж нам горевать?" - цитирует Михалкову 7days.ru.

Корнева отметила, что в их коллективе осталась Илана Юрьева, которой раньше приходилось конкурировать с Михалковой за роли красоток. По словам Корневой, она работает с Юрьевой на контрасте: "Красивая девочка и такая, как я". Она добавила, что в мире юмора существует два типа героинь - красивая и смешная. Михалкова и Юрьева относятся к первому типу.

Актриса также призналась, что не собирается худеть, поскольку крупная комплекция - это ее фишка, благодаря которой у Корневой всегда будет своя ниша.

Ранее Роман Постовалов, который последние два года выступает на сцене с "Пельменями", заявил, что Юлию Михалкову стал слишком заботить ее медийный образ: "В приоритете не юмор, а внешность".

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности.

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