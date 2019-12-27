Украинская Рада неожиданно обрадовалась открытию Крымского моста

Депутаты нашли плюсы для Незалежной

Депутат Верховной Рады Украины нашел плюсы от открытия Крымского моста для Украины. Алексей Гончаренко считает, что благодаря построенной Россией переправе через керческний пролив Кубань стала ближе к Незалежной.

"Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", — заявил Гончаренко на своем канале в YouTube.

Алексей Гончаренко - депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". По его инициативе в октябре в украинском парламенте создали межфракционное объединение "Кубань". Оно должно заняться разработкой политики "по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

После открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту 23 декабря с осуждением выступило американское посольство в Киеве. С точки зрения дипломатов США, такие действия России "демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины". Крым с марта 2014 года, после проведенного на полуострове референдума, входит в состав России.

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