Эксперты забраковали марку популярного шампанского

Актуальное исследование перед Новым годом

"Росконтроль" проверил полусухое бело игристое вино пяти марок: "Новый Светъ", "Абрау-Дюрсо", "Левъ Голицынъ", "Российское" и "Дербентское".

Как оказалось, шампанское "Российское" изготовили путем вторичного брожения. Это идет вразрез с классической технологией изготовления игристых вин. "Сделанные таким способом вина не относятся к игристым, а считаются газированными, шипучими или искристыми, - рассказала эксперт "Росконтроля" Анна Плахотник.

Кроме того, в напитке обнаружили диоксид серы, не указанный на этикетке диоксид углерода и, предположительно, этанол невиноградного происхождения. В итоге это шампанское, не соответствующее требованиям ГОСТа, попало в черный список.

Проверка вина "Левъ Голицынъ" показала, что там, вероятно, тоже присутствует этанол невиноградного происхождения. Напиток внесли в перечень товаров с замечания, говорится на сайте "Росконтроля".

В итоге эксперты рекомендовали к покупке шампанское "Новый Светъ", "Абрау-Дюрсо" и "Дербентское".

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