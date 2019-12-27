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Эксперты забраковали марку популярного шампанского

10:16
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Актуальное исследование перед Новым годом

"Росконтроль" проверил полусухое бело игристое вино пяти марок: "Новый Светъ", "Абрау-Дюрсо", "Левъ Голицынъ", "Российское" и "Дербентское". 
Сколько шампанского можно безопасно выпить в Новый год

Как оказалось, шампанское "Российское" изготовили путем вторичного брожения. Это идет вразрез с классической технологией изготовления игристых вин. "Сделанные таким способом вина не относятся к игристым, а считаются газированными, шипучими или искристыми, - рассказала эксперт "Росконтроля" Анна Плахотник. 

Кроме того, в напитке обнаружили диоксид серы, не указанный на этикетке диоксид углерода и, предположительно, этанол невиноградного происхождения. В итоге это шампанское, не соответствующее требованиям ГОСТа, попало в черный список. 

Проверка вина "Левъ Голицынъ" показала, что там, вероятно, тоже присутствует этанол невиноградного происхождения. Напиток внесли в перечень товаров с замечания, говорится на сайте "Росконтроля". 

В итоге эксперты рекомендовали к покупке шампанское "Новый Светъ", "Абрау-Дюрсо" и "Дербентское".

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