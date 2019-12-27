Стали известны подробности инцидента с Superjet 100 в Шереметьево

Рейс Москва-Самара выкатился на грунт

Детали инцидента с самолетом Superjet 100 раскрыли в пресс-службе московского аэропорта Шереметьево.

Самолет не выкатывался за пределы ВВП, лайнер во время рулежки в пределах перрона выкатился на грунт, уточнили в воздушной гавани столицы.

"Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт", - цитирует сообщение РИА Новости.

На борту воздушного судна находились 74 человека, никто из них не пострадал, подчеркнули в пресс-службе.

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