ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны подробности инцидента с Superjet 100 в Шереметьево

09:42
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Рейс Москва-Самара выкатился на грунт

Детали инцидента с самолетом Superjet 100 раскрыли в пресс-службе московского аэропорта Шереметьево.
Названа причина отказа двигателя у Superjet 100 в Тюмени

Самолет не выкатывался за пределы ВВП, лайнер во время рулежки в пределах перрона выкатился на грунт, уточнили в воздушной гавани столицы.

"Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт", - цитирует сообщение РИА Новости.

На борту воздушного судна находились 74 человека, никто из них не пострадал, подчеркнули в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Самолет Sukhoi Superjet
Самолет Sukhoi Superjet
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.