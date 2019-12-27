Найдены черные ящики разбившегося в Казахстане лайнера

Возможными причинами называют техническую неисправность и ошибку пилотов

В Казахстане в пятницу утром самолет, следовавший рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, не смог набрать высоту на взлете и столкнулся с двухэтажным зданием. В салоне находились 98 человек, по последним данным, 12 погибли и более 50 пострадали. Соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву направил Владимир Путин. На месте трагедии работают оперативные группы, уже найдены бортовые самописцы.

Расколотый фюзеляж, обломки стен разрушенного двухэтажного здания. Эти кадры сняты очевидцами уже через несколько минут после авиакатастрофы. Разбор завалов начинают собственными силами, еще до приезда первых спасательных отрядов. Внутри самолета есть выжившие. Их удается достать и погрузить в подоспевшую машину охранной службы, передает "ТВ Центр".

Разбившийся среднемагистральный "Фоккер-100", принадлежащий авиакомпании Bek Air, выполнял местный рейс из Алма-Аты в Нур-Султан. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате, граждан нашей страны в разбившемся лайнере не было. Неполадки, по всей видимости, начались сразу после взлета. Самолет, как утверждают очевидцы, так и не смог набрать высоту.

Место падения - окраина поселка Гульдала, который расположен в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Алма-Аты. В момент вынужденной аварийной посадки самолет протаранил стену двухэтажного жилого дома. Как позже сообщили в местной администрации, здание не достроено и внутри людей не было.

12 человек доставили в больницы с травмами различной степени тяжести, среди них - четверо детей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. На время расследования деятельность авиакомпании приостановлена. Полёты самолётов "Фоккер-100" на территории Казахстана временно прекращены. Президент Казахстана объявил 28 декабря днём траура.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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