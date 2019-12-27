Ливия запросила военную поддержку Турции

В Анкаре отреагировали незамедлительно

Анкара окажет Триполи военную помощь. Соответствующий запрос правительство национального согласия Ливии официально направило турецким властям, пишет "Газета.Ru".

Речь идет о широкой поддержке властей, которых признали легитимными в ООН - на море, суше и в воздухе. Эти меры, как заявляют в правительстве, необходимы на случай эскалации вооруженного конфликта с силами маршала Халифы Хафтара, который продолжает наступление на столицу.

В Турции отреагировали незамедлительно, пообещав, что вопрос решится уже в начале января. Кроме того, еще накануне власти обеих стран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности.

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