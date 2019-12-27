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США отдадут Украине новые Javelin

11:47
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Вашингтон и Киев подписали контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов

Украина снова просит о помощи. В Киеве подписали второй договор с США о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом пишет "Газета.Ru".
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Притом, что в начале года Украина уже потратила 47 миллионов долларов на закупку 37 пусковых установок и более двух сотен ракет. В условиях существенного бюджетного дефицита и кризиса в армии решение спорное, но удивления давно не вызывает.

К западу обратился и глава МВД Аваков, но уже за помощью в расследовании убийства Павла Шеремета. В СМИ такую заинтересованность министра связали с его претензиями на кресло премьера. Примечательно, что обращение адресовалось главным образом послу США, который, к слову, не остался в стороне и от реформы украинской генпрокуратуры и накануне лично объяснял суть изменений. Ведомство прекратит свое существование 2 января и более 500 человек останутся без работы.

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