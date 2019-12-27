Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

За последний год сотрудники ведомства спасли более 200 тысяч жизней

27 декабря свой профессиональный праздник отмечают те, для кого помощь людям - ежедневная работа. В России - День спасателя. Ветеранов и сотрудников МЧС поздравил Владимир Путин. Отметив, что они демонстрируют компетентность и самоотверженность даже в самых сложных обстоятельствах.

В Москве глава МЧС Евгений Зиничев и министр обороны Сергей Шойгу возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям. В рядах МЧС трудятся почти 300 тысяч человек. Это врачи, кинологи, водолазы, авиаторы и многие другие.

Они не понаслышке знают, как важна каждая секунда. Только за последний год сотрудники ведомства спасли более 200 тысяч человеческих жизней. Проводились и международные операции, помощь была оказана 9 странам. Многие спасатели проведут этот день на службе, ведь новогодние праздники - самый сложный и напряжённый рабочий период.

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