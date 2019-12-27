Незаконно срубившему елки россиянину грозит 7 лет тюрьмы

Борьба с браконьерами ведется по всей стране

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против браконьера, который незаконно срубил более 700 ёлок. Обнаружить злоумышленника удалось благодаря водителю грузовика, передает "ТВ Центр".

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились десятки хвойных деревьев. Никаких сопроводительных документов не было. Оказалось, что мужчина приобрёл ели у 22-летнего местного жителя. Теперь молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.

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