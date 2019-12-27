Как сберечь здоровье в новогодние праздники

Рекомендации подготовил Роспотребнадзор

Рекомендации к новогодним праздникам подготовили специалисты Роспотребнадзора. Россиянам объяснили, как пережить многодневное обильное застолье без особого вреда для здоровья.

Продуктов с высоким содержанием жира и соли – таких, как колбаса, икра, соленая рыба и сыр – на праздничном столе должно быть как можно меньше. Начинать праздничный ужин эксперты советуют со свежих овощей, зелени и нежирных белковых блюд. Специалисты уверяют, что такая пища поддержит хорошее самочувствие в течение праздника.

"По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", — предупредили в Роспотребнадзоре.

Пить, по мнению экспертов, лучше всего соки, морсы и простую воду. Главное – не допустить обезвоживания. А чтобы съеденное и выпитое лучше усвоилось, в программу празднования лучше включить побольше подвижных игр.

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