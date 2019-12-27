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"Не могу сказать, что здоров": Апина высказалась о состоянии Моисеева

10:22
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Артисту оказывают помощь

Певица Алена Апина рассказала, что преданные поклонники помогают Борису Моисееву деньгами. 
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"Я могу сказать, что он жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько я понимаю, его старинные поклонники помогают ему материально, как-то поддерживают его", - рассказала Апина в программе "Прямой эфир", когда в студии показали ее выступление с Моисеевым. 

Борис Моисеев, который в 2010 году перенес инсульт, является крестным отцом 17-летней Ксении - дочери Алены Апиной. Ребенка родила суррогатная мать. Судя по словам артистки, она нечасто общается с Моисеевым.

"Мы же думаем, что мы вечные, ничего не откладываем. Как птицы, поем и поем, а это же может произойти с каждым", - сказала Апина, имея в виду горе, которое приключилось с ее коллегой. 

Ранее Сергей Лавров, который раньше организовывал концерты Моисеева, сообщил, что 65-летний артист часто "сидит один в четырех стенах". От него якобы отвернулись многие друзья и коллеги. Популярный некогда исполнитель живет на пенсию в 50 тысяч рублей. При этом Лавров опроверг информацию о том, что частично парализованный Моисеев продает свою недвижимость и драгоценности. 

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