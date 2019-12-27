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Стало известно о гибели капитана разбившегося в Казахстане лайнера

10:30
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Обнародован список погибших

Имя капитана лайнера, который разбился утром 27 декабря возле аэропорта Алма-Аты – в числе погибших.  Список жертв катастрофы опубликовал комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
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Экипаж самолета авиакомпании Bek Air, отправившегося из Алма-Аты в Нур-Султан, возглавлял Марат Муратбаев 1961 года рождения, сообщили в ведомстве. Лайнер, на борту которого было 100 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Жертвами крушения стали 14 человек, еще 66 пассажиров госпитализированы, сообщили в мэрии Алма-Аты.

Власти решили приостановить полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании  Bek Air. В генконсульстве России сообщили, что россиян на борту разбившегося самолета не было, передает РИА Новости.

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