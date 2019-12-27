Москва и Киев обнулили претензии по газу

Договор вступает в силу 1 января

Москва и Киев отказались от взаимных претензий. Аресты имущества будут сняты в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

Взаимные претензии обнулятся с 1 января 2020 года. Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

"Газпром" для продолжения транзита российского газа через украинскую территорию заключит соглашение с "Оператором ГТС Украины". Кроме того, с "Нафтогазом" будет подписано соглашение по бронированию мощностей для транспортировки.

Ранее стало известно, что "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. В свою очередь, украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

Планируется, что на 2020 год Россия забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа. В 2021-2024 годах количество будет меньше - по 40 миллиардов кубов.

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