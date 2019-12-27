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Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву

11:21
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Телезвезда сейчас нуждается в поддержке

Певец Сергей Лазарев навестил в больнице Леру Кудрявцеву, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов. Телеведущая находится на реабилитации и принимает гостей на больничной койке. 
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Кудрявцева сняла на видео Лазарева, который с букетом цветов и подарочным пакетом входит в ее палату. Лазарев смеется и посылает телеведущей воздушные поцелуи. "Моя хорошая! Ну как ты, куколка? Выздоравливай скорее!" - говорит артист. "Моя рыбочка! - мурлычет в ответ растроганная Кудрявцева. - Моя любовь, спасибо тебе большое!" 

Два коротких видео с Лазаревым она выложила в сториз в Instagram, сопроводив их шутливыми надписями. Исходя из одного текста, Кудрявцеву позабавила шутка певца о том, что ему никогда не нравилась ее искусственная грудь. Из надписи на втором ролике следует, что во время своего визита артист и телеведущая вдоволь наговорились. "Всех обсудили? Или еще кого-то нет?" - написала она.

 

23 декабря Лера Кудрявцева сообщила, что ее срочно прооперировали, когда выяснилось, что левый имплант протекает уже около шести лет. По словам телезвезды, ей поставили импланты 15 лет назад, когда подобные операции в России еще были в новинку. 

Напомним, с 2013 года Кудрявцева живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. С 2008 по 2012 годы она встречалась с Сергеем Лазаревым. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения. 

"Я благодарен тебе за все! Ты из мальчика сделала мужчину. Я все еще делю - есть жизнь до тебя и после. Да, ты была взрослее, но я никогда не чувствовал разницы. А когда ты "включала мамочку", то я эту "функцию" сразу выключал. Любила все-таки поучать меня", - признавался Лазарев своей бывшей возлюбленной во время интервью. 

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