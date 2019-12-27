Москвичам пообещали "барическую пилу" на Новый год

Конца процессу пока не видно

Резкие перепады давления и чередование холода и тепла ожидают жителей столицы в дни новогодних праздников. И конца этому процессу пока не видно, предупреждают синоптики.

"Барическая пила" придет в Москву к 31 декабря и продержится первые дни 2020 года. Для такой погоды характерны не только перепады давления, но и небольшие понижения температуры, затем – резкое непродолжительное потепление на сутки-двое и вновь похолодание.

"Мы ожидаем, что температура повысится в ночь на вторник, на 31 число. 31 декабря температура будет положительная. 1 числа уже отрицательная, но ненадолго, буквально на 2 или 3 дня. Затем снова подходит циклон и теплая воздушная масса. Тепло тоже, что называется, прорвется вверх", — приводит РИА Новости комментарий ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова. Эксперт отметил, что конца этому процессу в погоде пока не видно.

В субботу, 28 декабря, в Москве ожидается температура от 0 до минус 2 градусов. В воскресенье столбики термометров опустятся до минус 4 – минус 5 градусов. А с понедельника ожидается потепление.

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