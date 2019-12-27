Захарова зажигательно станцевала на новогоднем корпоративе МИДа (видео)

Дипломаты весело проводили 2019 год

Российские дипломаты весело проводили 2019 год. На новогоднем корпоративе в МИДе зажигательный танец исполнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают корпоратив Департамента информации и печати МИД России... Ударно работаем — ударно отдыхаем!", - подписала Захарова видео, опубликованное в Instagram.

Аккомпанировал танцорам приглашенный на корпоратив Денис Мажуков.

Танцевать Мария Захарова любит. Так, в 2016 году на приеме для журналистов в Сочи она станцевала "Калинку" на 15-сантиметровых каблуках. А на молодежном форуме "Машук-2019" дипломат научилась танцевать лезгинку.

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