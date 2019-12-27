"Самый большой и главный": Максим Виторган трогательно поздравил отца с юбилеем

У звезды "Чародеев" юбилей

Родные, коллеги и поклонники поздравляют народного артиста России Эммануила Виторгана с 80-летием. Актер Максим Виторган, единственный сын юбиляра, обратился к отцу с трогательными словами.

"Ты всегда самый большой и главный! С Днем рождения, папа!" - написал Максим Виторган в Instagram, добавив хештег #наливаемвыпиваем. Он выложил пять архивных фотографий, на которых изображен Виторган-старший. На одном из черно-белых снимков Максим обнимает отца, они смеются.

Ирина Млодик, третья жена Виторгана, тоже поздравила артиста в соцсети. "Мы тебя очень любим! И все сделаем, чтобы Ты жил долго и счастливо!"- написала она, показа его фото с маленькими дочками.

- Эммочке тысяча поздравлений! Мне повезло и работать, и дружить с твоим отцом! Мазал тов! - написала актриса Алика Смехова в комментариях к посту Максима Виторгана.

- С Днем Рождения Эммануила Гедеоновича! Любим, Гордимся, Восхищаемся.

- Шикарный мужчина! С днем рождения! Как вы похожи, очень!

- Глыба советско-российского кино.

- Люди, которые красивы во всем!

Эммануил Виторган был женат трижды. Первая супруга подарила ему дочь, вторая - сына. В браке с Млодик у них появились две дочери. К тому же у Виторгана есть четверо внуков и двое правнуков.

Виторган до сих пор снимается в кино. "Два билета на дневной сеанс", "Миссия в Кабуле", "Кортик", "Двое в новом доме", "Долгий путь в лабиринте", "Чародеи" - вот неполный список популярных фильмов с его участием.

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