Что категорически нельзя делать в високосный 2020 год

Главный принцип - быть ниже травы и тише воды

"Високосный год людей косит", - если верить этой поговорке, то 2020 год принесет людям немало бед. Чтобы этого не случилось, следует соблюдать несколько запретов, установленных нашими предками.

Високосный год, который длиннее обычного на один день, наступает каждые четыре года. Это связано с тем, что Земля облетает Солнце за 365 дней и шесть часов. За четыре года неучтенных в календаре часов набегает на целый день - 29 февраля.

Согласно славянскому календарю, в этот день родился святой Иоанн Кассиан Римлянин. Он имел дурную славу в народе. Злой, завистливый, жадный, склочный, злопамятный - на него издавна вешали всех собак.

По одной легенде, Касьян был светлым ангелом. Он рассказал дьяволу о том, что Господь хочет изгнать с небес всех демонов. Тем самым Касьян совершил предательство. Он раскаялся и все равно получил наказание: другой ангел бил его по лбу в течение трех лет, а на четвертый давал отдохнуть. Если верить другой легенде, Касьян сторожит ворота ада, а 29 февраля получает выходной и отправляется на землю, где творит всякие непотребства.

Как бы то ни было, Касьян основательно запятнал репутацию високосного года. Дабы избежать несчастья, суеверные люди с давних пор придерживаются определенных правил поведения. Главный принцип - в високосный год живи ниже травы и тише воды.

Недвижимость

В високосный год не рекомендуется покупать недвижимость, строить дома и начинать ремонт. Высока вероятность, что сделка по покупке/продаже квартиры сорвется либо принесет вам убытки. Возведение дома в лучшем случае не завершится, а в худшем - приведет к несчастью на стройплощадке. Построенное в этом году здание сгорит или обрушится.

Работа и бизнес

Високосный год - неудачное время для смены работы или получения новой должности. Велик риск, что ваша карьера потерпит крах. Начинать свой бизнес и активно развивать уже имеющийся проект тоже нежелательно - на пути человека встанет слишком много препятствий, борьба с которыми его изнурит и доведет до отчаяния. В этот год также нельзя рассказывать никому о своих делах.

Семья

В 2020 год не стоит жениться и венчаться. В противном случае, как считается, супруги будут без конца ссориться и вскоре расстанутся. Развод тоже лучше отложить на следующий год, иначе бывшие супруги никогда не найдут себе достойного партнера.

Беременность и роды по возможности отложите на потом. Дети, зачатые и рожденные в високосный год, вырастут больными и невезучими. Совсем беда, если малыш появится на свет 29 февраля… Его жизнь будет не слаще, чем у стерегущего ад Касьяна.

Поездки и переезды

Лучше не испытывать судьбу и не покидать родину. Длительные перелеты, далекие страны, заокеанская экзотика - все это может выйти боком в високосный год. Собственно, как и смена места жительства. Проблемы со здоровьем, финансовые трудности, конфликты в семье - вот чем обернется для вас переезд, особенно в другое государство.

Природа

Если завести животное в високосный год, то оно будет постоянно болеть, сбежит из дома или погибнет. Та же участь постигнет проданных и отданных вами животных. В 2020 году нельзя собирать грибы, травы и ягоды, а также ловить рыбу. Есть поверье, что они впитали в себя негативную энергию, которая скопилась за последние годы в земле и воде.

Смерть

Некоторые пожилые люди, заранее готовясь к своим похоронам, покупают одежду или место на кладбище. В високосный год это делать категорически нельзя. Иначе смерть придет гораздо раньше положенного срока. Кроме того, строго-настрого запрещено входить в церковь, если там отпевают покойника.

Другое

Есть поверье, что в високосный год опасно поднимать круглые предметы с земли. Девочки не должны говорить другим представительницам прекрасного пола (кроме мам) о том, что у них начались критические дни. В противном случае они отпугнут женское счастье. В високосный год не стоит колядовать, поскольку по земле якобы бродит много нечисти.

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