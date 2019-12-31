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Что категорически нельзя делать в високосный 2020 год

07:56
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Главный принцип - быть ниже травы и тише воды

"Високосный год людей косит", - если верить этой поговорке, то 2020 год принесет людям немало бед. Чтобы этого не случилось, следует соблюдать несколько запретов, установленных нашими предками.
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Високосный год, который длиннее обычного на один день, наступает каждые четыре года. Это связано с тем, что Земля облетает Солнце за 365 дней и шесть часов. За четыре года неучтенных в календаре часов набегает на целый день - 29 февраля. 

Согласно славянскому календарю, в этот день родился святой Иоанн Кассиан Римлянин. Он имел дурную славу в народе. Злой, завистливый, жадный, склочный, злопамятный - на него издавна вешали всех собак. 

По одной легенде, Касьян был светлым ангелом. Он рассказал дьяволу о том, что Господь хочет изгнать с небес всех демонов. Тем самым Касьян совершил предательство. Он раскаялся и все равно получил наказание: другой ангел бил его по лбу в течение трех лет, а на четвертый давал отдохнуть. Если верить другой легенде, Касьян сторожит ворота ада, а 29 февраля получает выходной и отправляется на землю, где творит всякие непотребства. 

Как бы то ни было, Касьян основательно запятнал репутацию високосного года. Дабы избежать несчастья, суеверные люди с давних пор придерживаются определенных правил поведения. Главный принцип - в високосный год живи ниже травы и тише воды. 

Недвижимость 

В високосный год не рекомендуется покупать недвижимость, строить дома и начинать ремонт. Высока вероятность, что сделка по покупке/продаже квартиры сорвется либо принесет вам убытки. Возведение дома в лучшем случае не завершится, а в худшем - приведет к несчастью на стройплощадке. Построенное в этом году здание сгорит или обрушится. 

Работа и бизнес 

Високосный год - неудачное время для смены работы или получения новой должности. Велик риск, что ваша карьера потерпит крах. Начинать свой бизнес и активно развивать уже имеющийся проект тоже нежелательно - на пути человека встанет слишком много препятствий, борьба с которыми его изнурит и доведет до отчаяния. В этот год также нельзя рассказывать никому о своих делах. 

Семья 

В 2020 год не стоит жениться и венчаться. В противном случае, как считается, супруги будут без конца ссориться и вскоре расстанутся. Развод тоже лучше отложить на следующий год, иначе бывшие супруги никогда не найдут себе достойного партнера. 

Беременность и роды по возможности отложите на потом. Дети, зачатые и рожденные в високосный год, вырастут больными и невезучими. Совсем беда, если малыш появится на свет 29 февраля… Его жизнь будет не слаще, чем у стерегущего ад Касьяна.

Поездки и переезды 

Лучше не испытывать судьбу и не покидать родину. Длительные перелеты, далекие страны, заокеанская экзотика - все это может выйти боком в високосный год. Собственно, как и смена места жительства. Проблемы со здоровьем, финансовые трудности, конфликты в семье - вот чем обернется для вас переезд, особенно в другое государство. 

Природа 

Если завести животное в високосный год, то оно будет постоянно болеть, сбежит из дома или погибнет. Та же участь постигнет проданных и отданных вами животных. В 2020 году нельзя собирать грибы, травы и ягоды, а также ловить рыбу. Есть поверье, что они впитали в себя негативную энергию, которая скопилась за последние годы в земле и воде. 

Смерть 

Некоторые пожилые люди, заранее готовясь к своим похоронам, покупают одежду или место на кладбище. В високосный год это делать категорически нельзя. Иначе смерть придет гораздо раньше положенного срока. Кроме того, строго-настрого запрещено входить в церковь, если там отпевают покойника. 

Другое 

Есть поверье, что в високосный год опасно поднимать круглые предметы с земли. Девочки не должны говорить другим представительницам прекрасного пола (кроме мам) о том, что у них начались критические дни. В противном случае они отпугнут женское счастье. В високосный год не стоит колядовать, поскольку по земле якобы бродит много нечисти. 

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