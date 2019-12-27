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Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за год

14:42
  • пятница
  • 27 декабря 2019

МЧС в стране работает четко и эффективно

В уходящем году подразделения МЧС спасли жизни более 250 тысяч человек. Об этом в пятницу в Кремле Владимиру Путину доложил глава ведомства Евгений Зиничев, подводя итоги работы, передает "ТВ Центр".
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

По словам министра, всего на территории страны произошло более 260 чрезвычайных ситуаций. Почти 460 техногенных пожаров, около трех с половиной тысяч ЧП на воде и сто тысяч ДТП - спасатели МЧС оперативно реагировали на все происшествия.

Благодаря слаженной работе удалось не допустить гибели людей во время паводка на реке Амур и не дать лесным пожарам, которые бушевали несколько месяцев, перекинуться на населенные пункты. Владимир Путин высоко отметил успехи ведомства и поздравил министра и сотрудников с профессиональным праздником, который они отмечают сегодня.

"Я хочу поздравить вас, всех сотрудников, весь личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям с Днём спасателя. Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь. Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме. Ведомство у нас большое, как я уже сказал, отлаженное. Хочу пожелать вам и всему личному составу успехов", - сказал Путин.

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