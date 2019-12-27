Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за год

МЧС в стране работает четко и эффективно

В уходящем году подразделения МЧС спасли жизни более 250 тысяч человек. Об этом в пятницу в Кремле Владимиру Путину доложил глава ведомства Евгений Зиничев, подводя итоги работы, передает "ТВ Центр".

По словам министра, всего на территории страны произошло более 260 чрезвычайных ситуаций. Почти 460 техногенных пожаров, около трех с половиной тысяч ЧП на воде и сто тысяч ДТП - спасатели МЧС оперативно реагировали на все происшествия.

Благодаря слаженной работе удалось не допустить гибели людей во время паводка на реке Амур и не дать лесным пожарам, которые бушевали несколько месяцев, перекинуться на населенные пункты. Владимир Путин высоко отметил успехи ведомства и поздравил министра и сотрудников с профессиональным праздником, который они отмечают сегодня.

"Я хочу поздравить вас, всех сотрудников, весь личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям с Днём спасателя. Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь. Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме. Ведомство у нас большое, как я уже сказал, отлаженное. Хочу пожелать вам и всему личному составу успехов", - сказал Путин.

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