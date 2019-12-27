Собянин рассказал о сроках открытия больницы в Коммунарке

Медицинский комплекс в Коммунарке будет оснащен по лучшим мировым стандартам.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу проинспектировал ход строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Строящийся медицинский комплекс – это больше чем просто больница. На 13 гектарах территории возводится настоящий "город здоровья", площадь корпусов которого составит порядка 160 тысяч квадратных метров. В стационаре будет развернуто более тысячи коек, а численность персонала составит порядка двух тысяч врачей и других специалистов.

"Мы завершили строительство первых корпусов новой больницы в Коммунарке. Впервые за многие десятилетия в Москве с нуля был построен многопрофильный стационар. Медицинский комплекс в Коммунарке станет одним из мощнейших в России и будет оснащен по лучшим мировым стандартам. Через несколько месяцев он примет своих первых пациентов", – отметил Собянин.

Новая клиника предназначена для оказания плановой и экстренной помощи жителям Новой Москвы, Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино и других районов Москвы. Пациенты смогут получить полный спектр услуг – диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичную помощь – практически по всем профилям медицинской помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"