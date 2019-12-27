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Опубликован список выживших в аварии самолета в Казахстане

12:29
  • пятница
  • 27 декабря 2019

В нем 60 имен

Предварительный список выживших в катастрофе самолета в Казахстане опубликовал международный аэропорт Алма-Аты в официальном аккаунте в Facebook. В перечне 60 имен. Подчеркивается, что всем им оказана медицинская помощь.
Выжившие при крушении самолета в Казахстане: "Было много крови"

Самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение в пятницу утром. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Всего на борту лайнера находились, по последним данным, 98 человек, пятеро из которых - члены экипажа.

Экстренные службы сообщили о 15 погибших в результате аварии самолета Fokker-100. Полеты лайнеров этого типа и деятельность компании Bek Air приостановлены, передает РИА Новости.

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