Опубликован список выживших в аварии самолета в Казахстане

В нем 60 имен

Предварительный список выживших в катастрофе самолета в Казахстане опубликовал международный аэропорт Алма-Аты в официальном аккаунте в Facebook. В перечне 60 имен. Подчеркивается, что всем им оказана медицинская помощь.

Самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение в пятницу утром. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Всего на борту лайнера находились, по последним данным, 98 человек, пятеро из которых - члены экипажа.

Экстренные службы сообщили о 15 погибших в результате аварии самолета Fokker-100. Полеты лайнеров этого типа и деятельность компании Bek Air приостановлены, передает РИА Новости.

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