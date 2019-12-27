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Собянин: больница в Коммунарке станет мощнейшим медицинским центром России

15:08
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Клиника оснащена самым современным оборудованием

В Коммунарке завершён первый этап строительства медицинского центра, одного из крупнейших не только в Москве, но и в стране. Новое учреждение в пятницу посетил мэр столицы Сергей Собянин. Клиника оснащена всем современным оборудованием, а логистика выстроена таким образом, что пациентам смогут оказать помощь максимально быстро.

Эта новая многопрофильная клиническая больница в Новой Москве строится с нуля. Первая очередь сдана. Готовы палатный корпус и лечебно-диагностический центр. Его уже оснастили всем необходимым оборудованием, передает "ТВ Центр".

С помощью новейшего мобильного рентген-аппарата нейрохирурги смогут следить за тем, как в артерию пациента вводят так называемую "Струну" – прибор, позволяющий проводить закрытые операции на сердце и мозге.

Есть и телеоперационная. Здесь встроено несколько камер. И операции, которые здесь будут проводиться, в прямом эфире покажут в учебной аудитории. Она тоже здесь есть. И молодые специалисты будут перенимать опыт.

В медцентре будут работать 2 тысячи врачей и других специалистов. Хирурги уже привыкают к новым условиям и возможностям. Клиническую больницу в Коммунарке называют одной из самых современных не только в Москве, но и в России.

Медицинский центр строится с учетом новейших мировых тенденций. Потоки экстренных и амбулаторных пациентов не пересекаются. А приемное отделение будет организовано по принципу "врач – к пациенту". То есть не нужно ходить по кабинетам, специалисты сами приходят к больному и проводят консультации и обследования.

В больнице будет 9 корпусов. У каждого свой профиль. Строится роддом.  На базе медицинского кластера "Новомосковский" в Коммунарке будет создан Региональный сосудистый центр.

"Можно, конечно, задаваться вопросом -  почему в Коммунарке? Почему где-то там, далеко?  На самом деле, в 10-километровом радиусе от этого центра проживает около пяти миллионов человек. В том числе и полмиллиона в Новой Москве, полмиллиона - в Южном, Северном Бутове, в Южном округе  столицы и так далее. Это огромная агломерация, которая, конечно, требует современной медицинской помощи", - сказал Собянин.

При необходимости сюда направят профильных пациентов со всего города. Есть место для вертолетной площадки. Больница сможет экстренно принимать пострадавших при ДТП. "Новомосковский" медицинский центр в Коммунарке  начнёт работу в первом квартале 2020 года.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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