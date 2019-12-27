В московском метро показали ледовое шоу "Щелкунчик"

Билеты пассажиры получили бесплатно

В метро открыли станцию "Деловой Центр" - правда, только на одну ночь, зато – какую. Там устроили ледовое шоу, передает "ТВ Центр".

В обычное время эта станция для перевозки пассажиров закрыта, но для такого зрелища сделали исключение. Прямо на платформе установили ледовое покрытие, а мастера фигурного катания представили одну из самых волшебных сказок - "Щелкунчика".

Билеты на спектакль не продавались. Пассажиры получали их бесплатно, но только, если победили в новогоднем конкурсе метрополитена в соцсетях.

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