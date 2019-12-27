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В московском метро показали ледовое шоу "Щелкунчик"

15:16
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Билеты пассажиры получили бесплатно

В метро открыли станцию "Деловой Центр" - правда, только на одну ночь, зато – какую. Там устроили ледовое шоу, передает "ТВ Центр".

В обычное время эта станция для перевозки пассажиров закрыта, но для такого зрелища сделали исключение. Прямо на платформе установили ледовое покрытие, а мастера фигурного катания представили одну из самых волшебных сказок - "Щелкунчика".

Билеты на спектакль не продавались. Пассажиры получали их бесплатно, но только, если победили в новогоднем конкурсе метрополитена в соцсетях.

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Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
Ледовое шоу "Щелкунчик"
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