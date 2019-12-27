Какие улицы перекроют на новогодние праздники

Информация для автомобилистов

Фестиваль "Путешествие в Рождество" набирает обороты. Пик праздника придётся на новогодние дни. И это не только яркие шале, ёлки, но и концерты, спектакли, мастер-классы. Для москвичей и гостей столицы впервые сразу на 10 дней сделают пешеходной Тверскую улицу. Для автомобилистов её начнут перекрывать уже в эту ночь, передает "ТВ Центр".

Помимо Тверской, автомобилисты не смогут проехать от Тверского бульвара до Моховой улицы, по самой Моховой, Охотному Ряду и Театральному проезду, а также по прилегающим переулкам.

Также с 31 декабря и по 5 января включительно перекроют Театральный проезд от Петровки до Рождественки, участок Петровки и Неглинной, а также Крапивенский, Рахмановский переулки и улицу Петровские линии. А до 11 вечера 8 января будут закрыты Ильинка, Большой и Малый Черкасский переулки.

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