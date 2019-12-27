Казахстан заплатил Украине за полет над Крымом

Штраф составил почти 6 тысяч долларов

Авиакомпания из Казахстана выплатила Киеву штраф. Постановление о привлечении к ответственности вынесла Госавиаслужба Украины. Наказали авиаперевозчика за полет над Крымом.

Как сообщается, воздушное судно казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air" 8 августа 2019 года выполнило полет над полуостровом. В Киеве сразу же решили Астану за такие действия оштрафовать. "Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен (около 5,9 тысячи долларов)", – приводит РИА Новости сообщение пресс-центра командования воздушных сил ВС Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев до сих пор не признает полуостров российским. В Незалежной применяют санкции к артистам и политикам, которые посетили Крым без разрешения украинских властей.

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