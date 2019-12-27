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Посол Великобритании высказался о России в трех словах

13:31
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Лори Бристоу уезжает из Москвы в январе

Впечатления от работы в России оставляющий свой пост посол Великобритании выразил в трех словах. Лори Бристоу признался, что больше всего будет скучать по людям – в Москве у него остаются друзья и коллеги.
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"Сколько у меня слов? Всего три? Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая", - ответил Бристоу на просьбу журналиста охарактеризовать Россию. Видео размещено на странице британского посольства в Facebook.

Видел Бристоу в России и медведей – правда, не на улицах городов, а на Камчатке. Путешествие на остров посол назвал самым запоминающимся, особенно его впечатлили вулканы. Оставил посол и рекомендации гостям из-за рубежа, которые приедут в Москву всего на один день. Бристоу очень советует им прогуляться по Бульварному кольцу. Дипломат уезжает в Лондон уже в январе.

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