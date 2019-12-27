ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Телегин пришел на вечеринку после заявления Пелагеи о разводе

13:50
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Хоккеист совсем не выглядит несчастным

27-летний нападающий клуба ЦСКА Иван Телегин весело провел время в компании друзей и коллег после того, как певица Пелагея объявила о разводе. 
"Наша история закончилась": Пелагея раскрыла подробности развода с Телегиным

Олимпийский чемпион 2018 года никак не отреагировал на пост супруги, в котором она сообщила о разводе. "О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", - написала Пелагея. Жалеет ли об этом Телегин, сказать трудно.

Судя по Instagram спортсмена, крах семьи не стал для него трагедией. Телегин выложил в сториз две фотографии, где он позирует с хоккеистами Ильей Сорокиным и Сергеем Толчинским. Одежда спортсменов и окружающая их обстановка наталкивают на мысль о том, что они побывали на вечеринке. 

 

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Они воспитывают трехлетнюю дочь Таисию. В декабре возникли слухи о том, что супруги расходятся. Хоккеист и певица удалили фото друг друга из соцсетей, Пелагея перестала носить кольцо, а ее мужа заметили в компании с моделью. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пелагея и Иван Телегин
Пелагея и Иван Телегин
Телегин пришел на вечеринку после заявления Пелагеи о разводе
Телегин пришел на вечеринку после заявления Пелагеи о разводе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.