Телегин пришел на вечеринку после заявления Пелагеи о разводе

Хоккеист совсем не выглядит несчастным

27-летний нападающий клуба ЦСКА Иван Телегин весело провел время в компании друзей и коллег после того, как певица Пелагея объявила о разводе.

Олимпийский чемпион 2018 года никак не отреагировал на пост супруги, в котором она сообщила о разводе. "О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", - написала Пелагея. Жалеет ли об этом Телегин, сказать трудно.

Судя по Instagram спортсмена, крах семьи не стал для него трагедией. Телегин выложил в сториз две фотографии, где он позирует с хоккеистами Ильей Сорокиным и Сергеем Толчинским. Одежда спортсменов и окружающая их обстановка наталкивают на мысль о том, что они побывали на вечеринке.

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Они воспитывают трехлетнюю дочь Таисию. В декабре возникли слухи о том, что супруги расходятся. Хоккеист и певица удалили фото друг друга из соцсетей, Пелагея перестала носить кольцо, а ее мужа заметили в компании с моделью.

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