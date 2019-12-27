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Брата известной актрисы застрелили на глазах жены и ребенка

14:32
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Трагедия произошла в канун Рождества

В Лондоне в канун Рождества застрелили гражданина Швеции Фламура Бекири, брата актрисы британской версии телесериала "Настоящие домохозяйки" Мисси Бекири.

Инцидент произошел на юго-западе города. 36-летний Фламур вместе с женой и маленьким ребенком возвращались домой, как вдруг неизвестный открыл огонь по мужчине.

Соседи рассказали, что слышали несколько выстрелов, а затем истошные крики жены о помощи, пишет BBC.

"Он лежал перед дверями в свою квартиру в луже крови. Он по-прежнему был жив. Мы очень надеялись, что он выживет. Вы не можете представить, как истошно кричала его жена", - рассказала о произошедшем одна из соседок.

Прибывшие на место стрельбы медики не успели спасти мужчину. Мотив нападавшего пока неизвестен, его ищет полиция. Начато расследование.

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Фламур Бекири
Фламур Бекири
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