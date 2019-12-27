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Звезда "Вольфсбурга" Сергей Каримов умер в 33 года

14:18
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Причины трагедии пока неизвестны

Бывший защитник немецкого "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Сергей Каримов скончался на 34-м году жизни. Сообщение о смерти спортсмена появилось в Twitter команды Бундеслиги.
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"Мы оплакиваем утрату нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте всего 33 лет. Наши сердца с его родственниками, семьей и друзьями. Покойся с миром, Сергей", – написано на официальной странице "Вольфсбурга". О причинах трагедии ничего не сказано.

Сергей Каримов выступал за немецкую команду с 2007 по 2011 годы. В сезоне-2008/09 в составе "Волков" он стал чемпионом Бундеслиги. В 2010 Каримов провел единственный матч в составе сборной Казахстана – со сборной Омана.

Каримов родился в 1986 году в Сарани Карагандинской области Казахстана. Семья переехала в Германию, когда Сергею было восемь лет. Здесь началась его футбольная карьера. Каримов дебютировал в "Вольсбурге" в 2007 году, с 2011 по 2013 выступал за "Дуйсбург". Сергей ушел из большого спорта в 2014 году из-за травм.

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