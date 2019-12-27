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Полуголая Шейк показала идеальную фигуру на пляже

14:45
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Подписчики лишились дара речи

33-летняя российская модель Ирина Шейк преподнесла поклонникам новогодний подарок, который в зимнюю пору способен растопить любое сердце. Красавица сфотографировалась на берегу моря в одних трусиках. 

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Ирина Шейк выложила в Instagram фото, на котором она позирует в полуголом виде, стоя на коленях на песке. Ее волосы растрепаны, губы приоткрыты, на загорелых ногах блестят капельки воды, а грудь прячется за рукой, поднятой к шее. 

Идеальная фигура и страстное выражение лица Шейк лишили дара речи ни одного подписчика. За считанные часы пост россиянки собрал больше 600 тысяч отметок "Нравится". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

- Боже, храни Россию, - вспомнил родину модели восторженный интернет-пользователь. 

- Королева Ирина. 

-  Богиня.  

- Шикарная.

- Жизнь моя.

Ранее папарацци сфотографировали Ирину Шейк и ее двухлетнюю дочь Лею, когда они шли по городу. Они много улыбались, смеялись и оживленно разговаривали. Напомним, этим летом Шейк рассталась с актером Брэдли Купером. Они сохранили теплые отношения, чтобы ухаживать за дочерью. 

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