Полуголая Шейк показала идеальную фигуру на пляже

Подписчики лишились дара речи

33-летняя российская модель Ирина Шейк преподнесла поклонникам новогодний подарок, который в зимнюю пору способен растопить любое сердце. Красавица сфотографировалась на берегу моря в одних трусиках.

Ирина Шейк выложила в Instagram фото, на котором она позирует в полуголом виде, стоя на коленях на песке. Ее волосы растрепаны, губы приоткрыты, на загорелых ногах блестят капельки воды, а грудь прячется за рукой, поднятой к шее.

Идеальная фигура и страстное выражение лица Шейк лишили дара речи ни одного подписчика. За считанные часы пост россиянки собрал больше 600 тысяч отметок "Нравится".

- Боже, храни Россию, - вспомнил родину модели восторженный интернет-пользователь.

- Королева Ирина.

- Богиня.

- Шикарная.

- Жизнь моя.

Ранее папарацци сфотографировали Ирину Шейк и ее двухлетнюю дочь Лею, когда они шли по городу. Они много улыбались, смеялись и оживленно разговаривали. Напомним, этим летом Шейк рассталась с актером Брэдли Купером. Они сохранили теплые отношения, чтобы ухаживать за дочерью.

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