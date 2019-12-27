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Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

14:42
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Об этом доложили Владимиру Путину

В пятницу на боевое дежурство заступил первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом "Авангард". Как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил об этом президенту, передает "ТВ Центр".

Комплекс стратегического назначения Владимир Путин представил еще в марте прошлого года в послании Федеральному собранию. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, которая официально сообщила, что располагает гиперзвуковым оружием.

"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальной дальности, превышая скорость звука более чем в 20 раз. Крылатый блок способен маневрировать в полете, что делает его неуязвимым для любых средств противоракетной обороны и ПВО.

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